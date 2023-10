Sfogo durissimo di Maurizio De Giovanni | lo scrittore annuncia lo stop

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 ottobre 2023)Desi è sfogato sul suo profilo social: l’annuncio ha lasciato tutti di sasso, a partire dai fan dei suoi libri. Il Napoli ha la fortuna di avere come suoi tifosi tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, musica e cinema che amano la maglia azzurra. Tramite il tifo per la squadra partenopea sono nate tante collaborazioni con le personalità più disparate. Tra i tifosi azzurri c’è ancheDenapoletano di grandissimo successo. Il drammaturgo napoletano è spesso ospite di programmi radiofonici e televisivi sportivi per parlare della sua squadra del cuore. Una passione che ha sin da piccolo e che non ha mai nascosto. Anzi. Eppure, nella giornata di ieri, un suo annuncio sui social lascia sorpresi i suoi fan.De ...