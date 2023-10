Sfogo dell’agente contro Garcia | svelato cosa ha dato fastidio a Mario Rui

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 5 ottobre 2023) In questo avvio di stagioneRui ha trovato poco spazio rispetto a ciò che si aspettavano lui e il suo agente. Proprio l’agente del portoghese ha sbottatoRudi. L’inizio di stagione non è stato quello che si aspettavaRui. Il terzino portoghese si aspettava di trovare maggior minutaggio rispetto a quello concessogli da Rudifinora. Sulla gestione diRui è intervenuto direttamente il suo agente, accusando l’allenatore del Napoli per lo scarso impiego del portoghese. Giuffredi sbottaper la gestione diRuiRui è ormai uno dei veterani del Napoli, ed è stato uno dei giocatori più importanti nella passata stagione per la conquista dello scudetto. Passare ...