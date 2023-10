SFL 2023 | cosa significa domanda “Accolta salvo ulteriori controlli”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) A partire dallo scorso 1° settembre è possibile trasmettere all’Inps le domande di accesso al Supporto per la Formazione e il Lavoro – SFL, misura introdotta dal Decreto Lavoro con l’obiettivo di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive.La misura si concretizza nel pagamento da parte dell’Istituto di una somma pari a 350 euro, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa. Tale importo è riconosciuto per tutta la durata della prestazione, entro un limite massimo di 12 mensilità, oltre ad essere condizionato all’effettiva partecipazione alle attività citate.In ...

Il Decreto – legge 4 maggio 2023 numero 48 (convertito in Legge 3 luglio 2023 numero 85), cosiddetto D.L. Lavoro , al fine di ...

Oltre 30 mila famiglie da venerdì 1° settembre potranno fare domanda per ottenere il nuovo strumento per trovare lavoro : il ...

Si chiama Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), è la nuova piattaforma per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione, che parte venerdì primo settembre ...