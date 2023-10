Settembre 2023 da record | è stato il mese più caldo di sempre

Leggi su agi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) AGI - Le temperature particolarmente elevate registrate nello scorsoche hanno consentito all'estate di 'allungarsi oltre il previsto nonostante l'equinozio d'autunno segnalasse il cambio di stagione, hanno segnato un nuovoil piùmai registrato a livello globale con una temperatura media dell'aria superficiale di 16,38 C, 0,93 C sopra la media del periodo 1991-2020 pere 0,5 C sopra la temperatura del precedentepiù, nel 2020. A rilevare questo"anomalo" èl'Osservatorio europeo Copernico sui cambiamenti climatici (C3S), implementato per conto del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine della ...