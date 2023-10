Serie A | Yacine Adli | il “nuovo Zidane” che finalmente brilla a Milano dopo due anni di assenze e panchine

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 2023-09-28 10:31:18 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: EIl 31 agosto 2021ha annunciato la firma di. Il giovane talento francese è arrivato dai Girondins de Bordeaux in un futuro prossimo. Costato quasi 10 milioni ed è rimasto in prestito fino alla fine del percorso presso lo storico club francese. Fu allora che arrivò a San Siro… e Per Stefano Pioli contava poco. Finora. “Il primo giorno ho parlato con Pioli e mi ha detto che avremmo cambiato il modo di giocare…e quello Non lo contavo. Poi Tomori mi ha chiesto cosa avrei fatto e io gli ho detto: ‘Sarò ancora qui a giocare'”.ha commentato il francese al termine della partita di Cagliari. La sua prima proprietà in 340 giorni. Ed è stato bello. In un ...