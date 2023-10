Serie A | Reinier ‘Mistero’ | è passato un mese e ancora non ha esordito con il Frosinone

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 5 ottobre 2023) 2023-10-02 13:26:34 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Jesus (Braslia, 2002) non trova il suo posto in Europa. Il Real Madrid si è precipitato a ingaggiarlo – pagando 30 milioni di euro nel gennaio 2020 – dopo aver fatto irruzione con la forza al Flamengo: Ha segnato sei gol e distribuito due assist in 728 minuti di gioco. Con il Real, però, non hain una partita ufficiale.. La cosa più vicina a cui è arrivato sono le tre partite che ha giocato con il Castilla nel 2019-20: ha segnato due gol e fornito un assist. Subito dopo è iniziato un ‘rosario’ di trasferimenti che non hadato i suoi frutti. In due stagioni al Borussia Dortmund, 2020-21 e 2021-22, ha accumulato appena 740 minuti distribuiti su 39 partite.. Cioè, una media di 18,9 minuti a ...