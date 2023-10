Semi di chia | zenzero | arancio e limone | la bevanda che aiuta a combattere la fame

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Cercavo unache misse agli attacchi die mi desse una mano per smaltire qualche chiletto di troppo e l’ho trovata sul sito “La tua dieta personalizzata” che ringrazio per la gentile concessione. A volte la forma fisica può diventare un’ossessione e con l’intento di rientrare nei propri jeans storici ci sottoponiamo a regimi alimentari davvero punitivi. Contiamo le calorie con dovizia meticolosa, guardiamo meste il nostro misero piattino per nulla appetitoso. Che fatica e che tristezza! Eppure esistono degli alimenti che possono aumentare la termogenesi del nostro organismo, velocizzando lo smaltimento del peso in eccesso. Sono ingredienti di facilissima reperibilità, ma con una particolarità che li contraddistingue: tutti, pur apportando calorie, richiedono un impegno energetico elevato ...