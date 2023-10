Selena Gomez perché ha smesso di seguire Dua Lipa su Instagram? Ecco spiegati i motivi

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Sorpresa incredibile, le immagini di Antonella ed Edoardo a New York,come si può fareLa DOC Antonella Fiordelisi spiega come dimenticare un ex, ha fatto così per Edoardo?Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fansi racconta a Fast Company rivelandoci ilha deciso di allontanarsi dal mondo dei social per un certo periodo. Inoltre ha spiegatoad inizio anno avevadiDuasul social. L’imprenditrice è tornata più attiva che mai promuovendo prodotti cosmetici, del suo brand Rare Beuty. E, per la gioia dei suoi fan, ha anche condiviso durante l’intervista qualche sketch divertente su TikTok, in pieno stile Alex Russo, il personaggio che interpretava ...

Gli MTV Video Music Awards 2023 si faranno di certo ricordare non solo per i look spettacolari della serata ma soprattutto per una performance che ...

Selena Gomez infonde vibes dell’autunno sui social a colpi di make-up . Nelle sue serate (paparazzate) in giro per gli Usa ha sfoggia to il suo ...

Latto - Seven Miley Cyrus - Flowers Olivia Rodrigo - vampire SZA - Kill Bill Taylor Swift - Anti - Hero Rema,- Calm Down BEST VIDEO Cardi B feat. Megan Thee Stallion - Bongos Doja Cat " ...Latto " Seven Miley Cyrus " Flowers Olivia Rodrigo " vampire SZA " Kill Bill Taylor Swift " Anti - Hero Rema," Calm Down BEST VIDEO Cardi B feat. Megan Thee Stallion " Bongos Doja Cat ...

Selena Gomez, star di Only Murders in the Building, spiega: "Non sono perfetta come Beyoncé o Adele" | TV BadTaste.it Cinema

Selena Gomez: il duetto a sorpresa con i Coldplay in California Radio 105

Selena Gomez ha spiegato il perchè ha smesso di seguire Dua Lipa su Instagram dopo il grande clamore che questo gesto ha provocato: ecco i motivi ...Abbiamo atteso l'uscita dell'ultimo episodio prima di recensire la terza stagione di Only Murders in the Building per un misto di prudenza e scaramanzia. Perché, per quanto improbabile, temevamo che ...