(Di giovedì 5 ottobre 2023) DORTMUND (Germania) - un altro pareggio senza gol, un altro mezzo passo falso che compromette la qualificazione nel girone di Champions League. Il, capolista in Serie A - non riesce a trovare la ...

DORTMUND (Germania) - un altro pareggio senza gol, un altro mezzo passo falso che compromette la qualificazione nel girone di Champions League. Il Milan, capolista in Serie A - non riesce a trovare la ...DORTMUND (Germania) - un altro pareggio senza gol, un altro mezzo passo falso che compromette la qualificazione nel girone di Champions League. Il Milan, capolista in Serie A - non riesce a trovare la ...

Seedorf in tackle su Pioli, il tecnico del Milan butta la palla in tribuna Corriere dello Sport