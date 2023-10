Secondigliano | operaio muore investito da un furgone nel cantiere della metro

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Aveva 60 anni l’morto in un incidente sul lavoro verificatosi in unEav nel quartiere, a Napoli. Undi 60 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in unlineapolitana a Napoli. Il fatto in via Giaime Pintor. L’uomo, secondo le prime notizie, sarebbe stato

L'incidente sul lavoro nel quale è morto undi 60 anni a Napoli si è verificato in un cantiere Eav, nella zona di. Secondo quanto si è appreso, l'edile è stato investito ...Nel cantiere della metropolitana di Napoli è morto unche stava lavorando, investito da un furgone nel quartiere. Il 60enne è stato coinvolto nell'incidente in via Giaime Pintor, all'interno del cantiere per la realizzazione della ...

Tragedia nel cantiere della metropolitana: operaio muore travolto da un furgone NapoliToday

Incidente sul lavoro a Napoli: operaio muore nel cantiere della metropolitana ilmattino.it

Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 60 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi in un cantiere Eav a Napoli, in via Giaime Pintor. L'uomo, secondo le prime notizie, sarebbe… Leggi ...Il cantiere Eav, nella zona di Secondigliano dove in mattinata e' morto un operaio investito da un furgone a Napoli, 5 ottobre 2023. (ANSA). (ANSA) ...