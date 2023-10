Scuola | Berruto Pd | ' estendere tempo pieno | ridurre costo libri e trasporti gratuiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “Incontrare chi, con coraggio, crede nellae nel suo futuro, non vuole solo sottolineare ciò che non funziona, ma vuole ascoltare, raccogliere idee e, soprattutto, proporre azioni. Questo il senso profondo della mozione del Partito democratico.” Cosi Mauro, deputato Pd e segretario della Commissione Cultura della Camera nella dichiarazione di voto per il suo gruppo sulla mozione relativa al diritto allo studio. “E allora proprio oggi, giornata mondiale degli insegnanti, pensiamo a loro, alla necessità di restituire loro la centralità di un ruolo fondamentale nella costruzione della comunità – prosegue - la riflessione più semplice parlando diè che questo Paese dovrebbe immaginare un grande piano infrastrutturale. Un piano affidato ad architetti capaci di interagire con pedagogisti e ...