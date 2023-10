“Sconfitta dal brutto male” Addio Lucia | morta a 37anni Aveva partorito solo 10 mesi fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 ottobre 2023)Piergigli, neomamma 37enne è stata stroncata da unche non le ha lasciato scampo.dieci fadato alla luce il primo figlio, e poco dopo ha iniziato la sua battaglia contro una terribile malattia. A inizio settimana purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere. Oggi, giovedì 5 ottobre, si sono svolti i funerali. Alle ore 16, nella la chiesa di San Massimiliano Kolbe di Jesi, l’ultimo saluto in una chiesa gremita di amici, parenti e concittadini.lavorava alla Lega del Filo d’Oro e poco meno di un anno faavuto uno splendido bambino. Leggi anche: “Nove colpi di pistola”. Omicidio choc in strada, la famosa 21enne uccisa circostanze misteriosePiergigli, neomamma muore a 37 anni La ...