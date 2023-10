Sciopero Roma lunedì 9 ottobre 2023 | si ferma il trasporto pubblico | a rischio bus anche Cotral | metro e tram

(Di giovedì 5 ottobre 2023)‘nero’ sul fronte dellocale, indetto lonazionale che acoinvolgerà le compagnie Atac,TPL. Disagi sono pertanto previsti – ad eccezion fatta per le consuete fasce di garanzia – nell’arco di tutta la giornata (ma non solo). Dopo lo stop della mobilitazione prevista originariamente per lo scorso 29 settembre, arrivato da parte dei Sindacati dopo la decisione di ridurne la durata da parte del Governo, e in particolare dal Ministro Salvini, adesso i lavoratori sono pronti ad incrociare nuovamente le braccia, stavolta nella giornata di9. Asaranno pertanto le corse, bus (),e ...

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 29 settembre 2023, con possibili disagi per gli utenti a Roma , Milano , Torino e in diverse ...

Roma – Sciopero nazionale dei trasporti venerdì 29 settembre 2023, con possibili disagi per gli utenti a Roma , Milano, Torino e in diverse città a ...

Nuovo venerdì nero per i trasporti pubblici. Problemi a Roma , Milano e Torino : ecco le fasce orarie garantite ai viaggiatori per i loro spostamenti

... la Cgil, sostiene la mobilitazione e le iniziative che verranno messe in campo in tutta Italia e che si collocano in continuità con la grande manifestazione nazionale del 7 ottobre aLa Via ...Ad aumentare i disagi di oggi, si aggiungerà lodella USI - Unione Sindacale Italiana - che potrà incrociare le braccia nelle ultime due ore di turno, coinvolgendo personale precario e non. ...

Sciopero mezzi a Roma, il 9 ottobre trasporti a rischio per 24 ore RomaToday

Sciopero dei mezzi lunedì 9 ottobre: stop di 24 ore di bus, tram e metro e manifestazione davanti al Mit Corriere Roma

Le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UILPA, FLP, CONFINTESA, UNSA e USB hanno proclamato uno sciopero del personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ...La decisione dei lavoratori dopo tre assemblee. I sindacati: “Da qui può partire una nuova politica industriale”. Ma in Francia chiude la fabbrica legata a ...