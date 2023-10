Schillaci | ' entro 2025 piattaforma nazionale telemedicina'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Milano, 5 ott. (Adnkronos Salute) - L'innovazione tecnologica della sanità italiana "è una sfida alla nostra portata, grazie anche alle risorse disponibili dal Pnnr che ci stanno consentendo di compiere nuovi e importanti passi in avanti nel potenziamento della. Siamo al lavoro per dota

" entro 15 giorni ci saranno le dosi del nuovo vaccino anti Covid e poi man mano aumenteranno le dosi disponibili per i cittadini". Lo ha detto il ...

Il vaccino anti- Covid aggiornato verrà offerto gratuitamente a tutti i cittadini che vogliono sottoporsi alla somministrazione, e non soltanto alle ...

Leggi Anche Covid - 19 letale a Bergamo per colpa di un gene ereditato dall'uomo di Neanderthal Leggi Anche Covid , Schillaci : 'Tra 15 giorni pronti i ...

Roma, 15 settembre 2023 "Faremo una campagna per la vaccinazione, soprattutto dei fragili, però non ci vuole terrorismo. La malattia è diversa da ...

'Siamo al lavoro per dotareil 2025 il Ssn di una piattaforma nazionale che interagendo con le infrastrutture regionali di ... Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio, intervenuto ...Lui,, aveva chiesto in tempi non sospetti una disponibilità economica da destinare alla ... 'Ma io resto fiducioso chela presentazione della legge di Bilancio si possano reperire tutti ...

Schillaci, entro 2025 piattaforma telemedicina per almeno 200mila ... Sanità24

Schillaci a Regioni, 'entro fine anno stop a medici gettonisti' La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 5 ott. (Adnkronos Salute) - L'innovazione tecnologica della sanità italiana "è una sfida alla nostra portata, grazie anche alle risorse disponibili dal Pnnr che ci stanno consentendo di compie ...«Siamo al lavoro per dotare entro il 2025 il Ssn di una piattaforma nazionale che interagendo con le infrastrutture regionali di telemedicina e il Fascicolo sanitario elettronico consentirà di ...