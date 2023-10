Sassuolo | si ferma Matheus Henrique | l’esito degli esami

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le condizioni fisiche di, centrocampista brasiliano del, dopo l’ultimo infortunio Di seguito il comunicato delsulle condizioni di. COMUNICATO– «Allenamento pomeridiano quest’oggi al Mapei Football Center per i neroverdi che hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni specifiche per reparto, esercitazioni tattiche, partita a tutto campo e partita a campo ridotto. Fermoper il quale glieffettuati hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero».

Arriva la Prima sconfitta dell'Inter in questa stagione, a San Siro passa il Sassuolo : i neroverdi vincono 2-1 in rimonta, all'iniziale...

Il centrocampista out sabato a Salerno in campionato SiDavide Frattesi in casa Inter. Il centrocampista dei nerazzurri ha accusato un problema fisico durante il match con il: per lui un lieve risentimento ai flessori della coscia destra . ...Sul prato dell'Olimpico il gioco sie medico e massaggiatore intervengono, dando a Marchetti ... In questo campionato finora aveva diretto anche Inter - Fiorentina del 3 settembre e- ...

Serie A: il Sassuolo ferma l'Inter, aggancio Milan - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Sassuolo ferma l'Inter a San Siro, aggancio del Milan San Marino Rtv

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Matheus Henrique si arrende a una lesione al bicipite femorale sinistro e il Sassuolo Calcio si trova costretto a ridisegnare la mediana. Thorstvedt in preallarme, Obiang e Racic sotto osservazione. A ...