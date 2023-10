Sassuolo | Dionisi | «La scelta su Pinamonti | come sta Henrique»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Lecce Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Lecce. OBIETTIVI– «L’obiettivo è la crescita attraverso le prestazioni e dobbiamo portare tutto questo a far sì che arrivino i risultati. Con l’Inter eravamo stati super nelle situazioni offensive, con il Monza meno, e l’obiettivo è create tante situazioni offensive ma è normale che non sempre si riesca a capitalizzare tutto quello che si crea. L’obiettivo è essere squadra in fase difensiva, di più dilo siamo stati con il Monza, e se riusciremo a esserlo domani avremo più possibilità di fare risultato. Non facciamo la corsa sul Lecce, sul Bologna, sul Torino, la facciamo su di noi sapendo da ...