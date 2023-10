Sarri | «Trattati da alcuni tifosi come se fossimo una squadra di Eccellenza»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La Lazio vince 2-1 in casa del Celtic (gol all’ultimo secondo di Pedro) esi toglie qualche sassolino dalla scarpafa notare Il Messaggero. «Prima della gara ho detto ai ragazzi che ci manca poco per essere competitivi, ma quel poco è la differenza tra vincere e perdere. Spero che la gara di stasera ci dia una botta di coraggio». Il 2-1 a Celtic Park fa togliere anche qualche sassolino dalla scarpa al Comandante: «Dopo vent’anni abbiamo fatto secondo posto e rivinto in Champions in trasferta, ma se leggi i commenti disembra che siamo unadell’». «Abbiamo fatto un gran primo tempo e all’inizio del secondo potevamo andare in vantaggio. Poi abbiamo avuto un momento di sofferenza, ma siamo stati caratteriali per rimanere nel match e quando ...