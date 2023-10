Sarah Toscano contro Alice | chi ha vinto la sfida fra le due cantanti

Leggi su biccy

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Nella puntata di Amici che è stata registrata oggi, giovedì 5 ottobre, è stata effettuata anche ladi canto fra la titolaree lante– che è arrivata ultima nella classifica stilata da Irama – è una cantante di Lorella Cuccarini ma è stata mandata inda Anna Pettinelli. La suante è stata, un volto già conosciuto dal popolo di Amici: ha già calcato quel palco durante la 21esima edizione in occasione di unaRea. Dopo aver cantato One Last Song, però, il giudice ha fatto vincere Rea ese n’è tornata a casa. Quest’anno sarà stata la volta buona? La risposta è *spoiler* no. Ecco cosa svelano ...