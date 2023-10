Sanremo | Amadeus punta già due rapper | ecco chi sono

Carlo Conti è senza dubbio tra i conduttori di punta di casa Rai ed è per questo che i vertici della tv di Stato non hanno voluto lasciarselo ...

Continua a lavorare duro Amadeus per realizzare il cast dei big del Festival di Sanremo 2024 . Come egli stesso ha affermato in questi giorni, sta ...

(Adnkronos) – A Sanremo con Gerry Scotti? "Non lo so. Per adesso facciamo colazione insieme". Così Amadeus , ospite stasera di 'Cinque Minuti', ha ...

Sarà un’edizione da ricordare quella di Sanremo 2024 in quanto le aspettative sono a dir poco alte. Dopo i tanti nomi emersi in questi mesi, gli ...

"In questo momentoè trasversale, è più importante, non è più soltanto una gara. È sempre un'opportunità ma lo è diventato ancora di più con. Per andarci, tutto dipende dalla ...è uno dei migliori conduttori della televisione italiana e i suoi Festival di(oltre ad Affari Tuoi, ormai garanzia dei palinsesti Rai) ne sono la prova provata. Qualcuno su X (ex ...

Festival di Sanremo perché non vogliamo il ritorno di Carlo Conti All Music Italia

Sanremo 2024, Amadeus e la domanda su Gerry Scotti: cosa ha risposto a Bruno Vespa Adnkronos

Benedetta Parodi è una donna dalle mille sorprese, in grado di sorprendere sempre i suoi fan e che potrebbe aver stuzzicato l’interesse di Amadeus in vista del prossimo Sanremo. Nel momento in cui ...Da giovedì 5 ottobre in prima serata su Rai 1 l’attrice torna a vestire i panni di Blanca Ferrando nella seconda stagione di «Blanca» ...