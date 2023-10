Sanremo 2024 | Tiziano Ferro ricomincia dal Festival? Le voci | ha presentato un brano

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Gli ultimi aggiornamenti riguardosvelano che i concorrenti in gara quest’anno saranno ben trenta. Una scelta, quella di Amadeus, dopo i tanti brani ascoltati finora potenzialmente forti. Sarà una selezione ancora lunga e che potrebbe vedere colpi di scena, nonché esclusioni di lusso. Sono emersi, infatti, i nomi dei presunti partecipanti, ma naturalmente non c’è ancora niente di ufficiale. Adesso però si aggiunge una nuova voce legata a. Il cantante di Latina, non a caso, potrebbe prendere parte alla kermesse.: arriva anche? Solo qualche giorno fa,ha sconvolto l’opinione pubblica con l’annuncio del divorzio. Una notizia che è arrivata come un fulmine ...