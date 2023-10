... per noi la professionalità e il talento non hanno barriere e crediamo che l'e la valorizzazione delle differenze siano fondamentali per la crescita di qualsiasi squadra di lavoro - ...Così l'assessore regionale alladel Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta all'... criteri didei pazienti eleggibili per l'assistenza domiciliare, modalità di attivazione delle ...

Sanità, l'inclusione possibile nella collaborazione azienda-fornitori ... Italpress