San Siro | Sala sbotta | “Vincolo vergognoso | ma stadio non è morto”

Leggi su notizie

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Il sindaco di Milano, Giuseppe, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “La Repubblica” Né l’Inter e nemmeno il Milan dovrebbe lasciare la propria “casa”: vale a dire lodi San. Il tutto prima dei cinque anni. Un possibile trasferimento potrebbe avvenire solamente nel caso in cui ci dovesse essere un completamento degli impianti sportivi nelle zone di Rozzano e San Donato. La vicenda di questo progetto, presentato proprio dai due club, per un nuovo impianto nell’area del Meazza è stato arenato. Il sindaco di Milano, Giuseppe(Ansa Foto) Notizie.comMotivo? A quanto pare la Sovrintendenza, interpellata da Comune e dalle società, ha comunicato che nel 2025 scatterà quasi sicuramente ilsul secondo anello. In merito proprio a questo...