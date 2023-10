San Paolo Bel Sito | stadio comunale in disuso diventa una discarica

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUnointrasformato in. E’ quanto è accaduto a SanBel, in provincia di Napoli. Un imprenditore del posto, un 47enne di Palma Campania, titolare di una cooperativa impegnata proprio nella gestione dei rifiuti nel piccolo comune partenopeo e in altre cittadine della provincia, ha scaricato sul campo di gioco quintali di rifiuti solidi urbani, senza alcun criterio di catalogazione o differenziazione. Tutti i materiali sono stati sequestrati, così come alcuni mezzi per la raccolta parcheggiati sul terreno. Discorso simile in un’area attigua al locale cimitero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.