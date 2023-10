San Giuliano Milanese | la Polizia Locale scopre quattro clandestini impiegati in una azienda che produce kebab

La coppia di stranieri ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in ospedale. Per loro scatterà la sanzione per le numerose infrazioni al ...

... dopo una brevissima esperienza nel dilettantismo con il VillaSebastiano. Negli anni '80 fu ... Luigi Martini, Giancarlo Oddi, Giustino Paris, Sergio Petrelli, Luigi Polentes,Tinaburri, ...AlMiniato il derby col Romaiano

Calcio. Giovanile: Pisa Ovest doppia batosta, Perignano e San Giuliano che vittorie! LA NAZIONE

Premi ai benemeriti cittadini di San Giuliano Milanese IL GIORNO

L’appuntamento è per lunedì 9 ottobre, presso il Centro Sportivo 'Giovanni Bui', dalle ore 16 alle 18 e sono previste oltre 100 bambine in campo. L’evento si rivolge alle famiglie interessate alla ...La coppia di stranieri ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in ospedale. Per loro scatterà la sanzione per le numerose infrazioni al Codice della strada ...