San Giorgio del Sannio | due furti nella notte | rubati auto e materiale edile

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono stati consumati da ignoti,appena trascorsa, a Sandel. Il primo è avvenuto ai danni di un’aziendadalla quale sono stati portati viae batterie. Il secondo furto, invece, è avvenuto in una abitazione in via Barone Nisco dove i malviventi, dopo aver forzato la porta di ingresso di un garage, hanno rubato un’vettura. È andato a vuoto invece un altro colpo nel. Il tentativo di furto ha interessato infatti una abitazione di Calvi dalla quale ignoti, che pure erano riusciti a violare, sembra siano fuggiti senza asportare nulla, forse perchè disturbati. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione di ...

Si intrufola in una scuola per ruba re bevande e merendine dai distributori automatici, ma il furto non va secondo i suoi piani. Scatta l’allarme e ...

L’affare è concluso. Bill Gates ha compra to la villa di via San Giorgio , più conosciuta a Portofino come il “ Castello ”. 1.200 metri quadrati, ...

...dalla giornalista Daniela Tagliafico direttrice di Rai Quirinale durante la Presidenza di... Gli eventi si terranno a Montemurro nella sala dell'ex ConventoDomenico in piazza Giacinto ......Lorenzo in Alberi, Santa Lucia in Corcagnano, Santi Ippolito e Cassiano in Gaione,Ruffino inRuffino,Pietro in Vigatto,Donnino in Panocchia,Martino in Arola,...

Portofino, Bill Gates compra il Castello di San Giorgio: vuole costruirci un hotel di lusso Open

San Giorgio del Sannio. Gestione dei rifiuti, l'ombra dei Casalesi: Comune perquisito ilmattino.it

Tamponamento a catena questa mattina sulla Strada Statale 7 ter nel tratto tra Taranto e San Giorgio Jonico. Il bilancio è di tre auto e un furgone coinvolti e una donna di 53 anni ferita e ...Una serie di incontri monitorati dai carabinieri durante i quali imprenditori del settore della sanificazione dei locali pubblici avrebbero pagato per assicurarsi appalti presso sedi ...