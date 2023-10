Samsung lancia gli accessori Swarovski per Galaxy Z Flip5 | Watch6 e Buds2 Pro

aggiornamenti in distribuzione per Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52s, Galaxy A22 e Galaxy A04s: ecco le novità in arrivo sugli ...

Samsung Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition è in arrivo: il produttore ha lanciato un inequivocabile video teaser! L'articolo Samsung sta per ...

novità in arrivo con gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Z Fold4 , Z Flip4 , A53 5G, Galaxy Buds2 Pro, OnePlus 8, 8 Pro e 9R. L'articolo Samsung ...

ha anche aggiornato l'applicazione SmartThings Find, che grazie al supporto ai nuovi Galaxy SmartTag2 permette di effettuare il pairing. Inoltre, quando si cambia smartphone Galaxy gli ...assicura attenzione alla privacy e alla sicurezza , con condivisione della posizione solo previa autorizzazione dell'utente, crittografia dei dati e funzionalità per rilevare eventuali ...

Samsung lancia i suoi nuovi dispositivi FE Telefonino.net

Samsung lancia il nuovo Galaxy SmartTag2: ritrovare gli oggetti non è mai stato così facile Hardware Upgrade

Oggi trovi in offerta il Galaxy Watch5 Pro in versione LTE in offerta con uno sconto del 37% che ti fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino ...Samsung ha annunciato oggi il lancio di SmartTag2, i nuovi localizzatori per oggetti che si aggiornano sia a livello di design che di funzioni.