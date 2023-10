Sampdoria | anche Cioffi e Monk possibili alternative a Andrea Pirlo

Le manovre di mercato, per la Sampdoria , non sono finite. A breve infatti il club blucerchiato dovrebbe ingaggiare Pajtim Kasami, centrocampista...

Grandi manovre in difesa per la Sampdoria , che ha perso Alex Ferrari e cerca tra gli svincolati un giocatore affidabile fisicamente a cui affidare...

Intervento andato per il meglio e parte la terapia riabilitativa: il calciatore tornerà in campo non prima di otto settimane se non dieci

Per raggiungere risultati ci vuole tempo e qualità,perché è difficile essere in una squadra come la. I blucerchiati paganola situazione post - Ferrero". Secondo Bonazzoli è ...Si terràun incontro "sportivo" tra la delegazione e le due società calcistiche Genoa C. F. C and U. C.. La giornata di domani, venerdì 6 ottobre, prevede, invece, un incontro con ...

Le voci riguardo un possibile cambio in panchina si intensificano e questa volta Andrea Pirlo rischia seriamente di essere allontanato dalla Sampdoria ... successione del "Maestro" si sarebbero ...Il c.t Corradi ha chiamato il diciassettenne dell'Udinese per le amichevoli con la Serbia in vista delle qualificazioni all'Europeo. Dall'argento iridato in Under 20, alla convocazione di Mancini ai p ...