Salute | studi | spuntini di mandorle migliorano la dieta e aiutano a perdere peso

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Il consumo di snack a base di, nell'ambito di un regime a ridotto contenuto calorico negli adulti obesi o in sovrappuò rendere migliore non solo la qualità della, ma può anche aiutare a gestire il, oltre a favorire la perdita dello stesso, con effetti benefici anche per il cuore. Sono i risultati di due nuoviche si aggiungono alle numerose evidenze scientifiche sull'assunzione di questi frutti a guscio. Il primoo, pubblicato su 'Obesity' - riporta una nota - ha seguito per 9 mesi 140 australiani di età compresa tra 25 e 65 anni con sovrapo obesità. Per i primi 3 mesi, i partecipanti hanno ridotto le calorie giornaliere del 30%, un gruppo attraverso una...