Salta la direzione di Giannini a La Stampa Con Discovery | indiscrezione-bomba

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Secondo un'dell'ultimissima ora, Massimonon sarà più il direttore de La. A rivalarlo è stato Il Foglio. Stando a quanto si legge, il quotidiano di Torino di proprietà di casa Agnelli avrebbe deciso un cambio di vertice. Spunta anche il nome del sostituto: a guidare il giornale sarà l'attuale vicedirettore Andrea Malaguti, il 57enne bolognese da oltre un decennio a La. Come riporta Dagospia, Massimotornerà a fare l'editorialista per la Repubblica. Ma non è tutto. Secondo il sito curato da Roberto D'Agostino, si vocifera già di un suo programma su

... ha chiesto se l'ufficio tecnico di Gazzada fosse in grado di gestire un'opera così complessa: gare d'appalto, lalavori e gli espropri. E soprattutto ha chiesto garanzie in merito ad ...le fermate in viale Rimembranze di Lambrate/via Rodano, via Viotti e piazza Bottini (Lambrate M2) e via Viotti (Segrate). Quando devia passa in via Rombon e via Pini (dove ...

Tutte le linee Atm modificate a Milano MilanoToday.it

Incidente in A1, furgone 'salta' la carreggiata e impatta su un'auto ... 055firenze

Secondo un'indiscrezione dell'ultimissima ora, Massimo Giannini non sarà più il direttore de La Stampa. A rivalarlo è stato Il Foglio. Stando a quanto si legge, il quotidiano di Torino di proprietà di ...“Nel Consiglio Regionale di oggi la maggioranza ha approvato una leggina urgente per consentire ai bus euro3 di circolare senza montare il FAP, filtro antiparticolato, pur montando il dispositivo move ...