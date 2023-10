Salone del libro di Torino | presentate tutte le novità dell' edizione 2024

(Di giovedì 5 ottobre 2023) La nuova direttrice Annalena Benini ha presentato oggi il piano editoriale-2026 deldeldi: sarà organizzato in 7 sezioni tematiche, ognuna affidata a un curatore, e nella nuova squadra è ampia la presenza femminile. Annunciato anche il primo evento di “Aspettando il”, che si terrà il 17 ottobre al Sermig con Patrick Zaki, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria dal 6 ottobre, dove l'attivista egiziano racconterà la sua esperienza in carcere.

La nona edizione di Gustus ospiterà i più importanti brand internazionali, con i loro top di gamma nel settore della cucina professionale . Per il ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Ferrero torna a partecipare al Salone della Csr e dell'innovazione sociale, in corso a Milano presso l'Università ...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Ferrero torna a partecipare al Salone della Csr e dell'innovazione sociale, in corso a Milano presso l'Università ...

(Adnkronos) – Ferrero torna a partecipare al Salone della Csr e dell’innovazione sociale, in corso a Milano presso l’Università Commerciale Luigi ...

L’edizione del Salone del Libro 2023 si era chiusa con l’inaudita censura a Eugenia Roccella che non ha potuto prendere la parola a causa delle ...

... protagonista di Che tempo che fa a fianco di Fabio Fazio su Canale Nove e da questa stagione anche di Tu si que vales su Canale 5, commenta la sceltadirettoreAnnalena Benini di ...... presidente e adGruppo Nestlé in Italia e Malta, nel suo intervento nel panel 'Le azioni e gli impegni dell'Industria di Marca per lo sviluppo sostenibile' in occasioneCsr e dell'...

Come sarà il Salone del Libro di Annalena Benini Il Libraio

Annalena Benini racconta il nuovo Salone del libro di Torino: 7 sezioni affidate ad altrettanti curatori La Stampa

Il Salone del Libro di Annalena Benini, infatti, sarà organizzato in 7 sezioni tematiche, ognuna affidata a un curatore che avrà libertà di ideare, orchestrare e condurre incontri (uno per ogni giorno ...Luciana Littizzetto è stata scelta come curatrice della sezione 'Leggerezza' dalla nuova direttrice del Salone del Libro di Torino, Annalena Benini. "Mi è ...