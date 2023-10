Salerno | operazione “Credito Magico” | sequestrati 8 mln di €

Leggi su zon

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Su disposizione di questa Procura della Repubblica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza diha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo. Questo è finalizzato alla confisca per equivalente, nei confronti di una società “fantasma” cilentana. I finanzieri della Compagnia di Vallo della Lucania, coordinati da questa A.G., hanno eseguito approfondimenti oltre a quelli di. Questi sono finalizzati alla verifica della posizione fiscale di un’impresa con sede nel predetto Comune. All’esito di preliminari riscontri, si è subito rilevato che, presso l’indirizzo formalmente dichiarato, la società è risultata essere inesistente. Per ?’anno 2019, questa aveva dichiarato unI.V.A. – risultato essere fittizio – per oltre 8 milioni di €. Le Fiamme Gialle, attraverso una dettagliata analisi della ...