Salernitana | Candreva verso il recupero per Monza

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue la preparazione dellain vista del match di. Sousa dovrebbe recuperareche ha smaltito i postumi del problema muscolare accusato ad Empoli. Proverà a stringere i denti anche Lassana Coulibaly che è sulla via delma potrebbe al massimo andare in panchina. Ai box, invece, il terzo portiere Fiorillo che ha riportato un trauma alla spalla e alla mano destra con lesione capsulare al quinto metacarpo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La Salernitana si prepara ad affrontare l'Inter nel match in programma per domani sera alle 20.45. I granata dovranno fare a meno di Candreva ,...

Paulo Sousa in Salernitana-Inter si gioca tutto, ma dovrà farlo senza Antonio Candreva infortunato. Come lui non ci saranno anche altri due ...

Buone notizie per la Salernitana , Antonio Candreva sarebbe molto vicino al ritorno in campo , forse già domenica La Salernitana scenderà in campo ...

Paulo Sousa può sorridere in vista del Monza perché potrebbe riavere a disposizione Antonio Candreva Paulo Sousa può sorridere in vista del Monza ...

Lacon quasi tutti gli effettivi Tranne per la pesante assenza di Lassana Coulibaly, ... Dovrebbe, infatti, tornare anche Antonio, che si è allenato nuovamente in gruppo e sembra ......Paulo Sousa può sorridere in vista del Monza perché potrebbe riavere a disposizione Antonio. Determinante, indispensabile, trascinatore... mettetela come volete ma a questa...

Salernitana, riecco Candreva: le ultime Fantacalcio ®

Monza-Salernitana, è arrivato il verdetto su Candreva: attenzione all'8^ giornata! FantaMaster

Prosegue la preparazione della Salernitana in vista del match di Monza. Sousa dovrebbe recuperare Candreva che ha smaltito i postumi del problema muscolare accusato ad Empoli. Proverà a stringere i ...Mentre le immagini della splendida e spettacolare coreografia della Curva Sud Siberiano contro l’Inter fanno ancora il giro del mondo e continuano a raccogliere consensi, i tifosi della Salernitana ...