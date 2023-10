Salernitana | Candreva pronto al rientro

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Paulo Sousa può sorridere in vista del Monza perché potrebbe riavere a disposizione AntonioPaulo Sousa può sorridere in vista del Monza perché potrebbe riavere a disposizione Antonio. Determinante, indispensabile, trascinatore… mettetela come volete ma a questaquando manca l’ex Inter si vede e si sente. Dopo l’assenza contro i nerazzurri èa tornare e sui social ha pubblicato una storia con una clessidra e una batteria, segnale imminente del. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Salernitana-Inter , match valido per la settima giornata di campionato. Sousa in crisi di risultati non avrà a disposizione l’ex Candreva GLI ...

La Salernitana si prepara ad affrontare l'Inter nel match in programma per domani sera alle 20.45. I granata dovranno fare a meno di Candreva ,...

Paulo Sousa in Salernitana-Inter si gioca tutto, ma dovrà farlo senza Antonio Candreva infortunato. Come lui non ci saranno anche altri due ...

Buone notizie per la Salernitana , Antonio Candreva sarebbe molto vicino al ritorno in campo , forse già domenica La Salernitana scenderà in campo ...

... che aveva fatto molto male in Juve - Lecce, e di Abisso che non ha brillato in- Inter ... negò un rigore per netto fallo di Marco Parolo su Antonio(non c'era ancora il VAR). Poi ...... con il Cagliari e con il Genoa', ha spiegato Greco, parlando del momento vissuto dalla. In attacco, ritorno di Dia esarà fondamentale Su dove c'è da migliorare per salvarsi. '...

Salernitana, riecco Candreva: le ultime Fantacalcio ®

Infermeria: Candreva spera di esserci domenica, Coulibaly monitorato SalernitanaNews.it

Un post con una foto, una clessidra e il simbolo di una batteria in ricarica. Antonio Candreva sta provando a recuperare energie e condizione per essere pronto per Monza. Ieri ancora allenamento ...Il pallone è rotondo come una pizza. La Salernitana tutta, Sousa compreso ci ha messo gli ingredienti: armonia, compattezza, voglia di uscire dal tunnel della crisi. Ieri a pranzo, ...