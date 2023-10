Salario minimo | Mari Avs | ' la destra dica se ha una sola proposta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Meloni cise condivide ladi Forza Italia, che non favorisce la contrattazione, stabilisce il lavoro povero per legge ed è ampiamente superata dalla sentenza della Cassazione. Cino cosa vogliono, perché a ora non esiste unaunitaria del centro. Calenda vuole far incontrare maggioranza e opposizione ma su quali basi?". Così Franco, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella commissione Lavoro della Camera.