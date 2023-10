Salario minimo | Lupi Nm | ' sinistra attacca Cnel perché non ha argomenti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Ilper legge è una bandierina ideologica e non serve ad aumentare gli stipendi, che è obiettivo reale e non ideologico del centrodestra. Ilha presentato un documento ribadendo che la strada da intraprendere non è quella delper legge ma la contrattazione collettiva, che copre il 95% degli accordi lavorativi, affiancando a questa misura quella della diminuzione della pressione fiscale per abbassare il costo del lavoro. Laddove poi ci siano salari troppo bassi, queste soluzioni aiuteranno ad aumentarli. Ma le opposizioni, come d'abitudine, preferiscono contestare ilche confrontarsi nel merito, la prova che il loro interesse non è aumentare i salari ma sventolare una bandierina elettorale". Lo dice il leader di Noi ...