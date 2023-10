Salario minimo | il M5s contro Giorgia Meloni | ' Si nasconde dietro al Cnel di Brunetta'

, capigruppo M5s nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella, in una dichiarazione congiunta hanno attaccato il governo Meloni, dopo il ..."Sulil Cnel certifica di essere un ente inutile. Nessuna riflessione sui limiti dei dati disponibili. Aberrante la conclusione che la povertà fra chi lavora è un problema di bassa ...

Roma, 5 ott. (askanews) – Quello che si sta consumando è il “delitto perfetto contro il salario minimo legale”: lo sostiene il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un post sui suoi canali ...Il report cucito dal sarto dalla struttura guidata da Brunetta è la prova provata di come la premier sia trasformata in un Ponzio Pilato 2.0: per non assumersi la responsabilità di dire no al salario ...