Salario minimo | De Cristofaro Avs | ' 17 ottobre cittadini sapranno chi si batte e chi no'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "La risposta della ministra Calderone sulnon ci ha soddisfatto. E lo saremmo stati solo se avesse pronunciato tre semplici parole:subito. Nonostante la chiarezza della sentenza della Cassazione il governo fa finta di nulla. Anzi da mesi sta cercando di negare la realtà dei fatti, provando a neutralizzare uno strumento come il, l'unica vera risposta al dramma del lavoro povero in Italia. E lo ha fatto attribuendo al Cnel un ruolo del tutto improprio. E guarda caso proprio oggi esce la notizia che il documento del Cnel sposerebbe la linea del governo, tutto meno che una sorpresa. Noi non ci fermiamo, e continuiamo a raccogliere le firme sul. Noi non ci arrendiamo ...

"8 ottobre 'firma day' delle opposizioni in tutta Italia sul" "Dopo i 1500 eventi svolti in tutti i territori dobbiamo fare un passo in avanti, convergere in un solo luogo. Invitiamo tutti quelli che sentono l'esigenza di costruire una ..."Era una morte annunciata per il, perché si partiva dal presupposto che ilnon dovesse trovare una motivazione. Il discorso si sposta di nuovo nelle aule parlamentari. Lì c'è la nostra proposta, che al ...

Conte lancia il firma day sul salario minimo: “L’8 ottobre in piazza con i banchetti” Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) - "Dopo i 1500 eventi svolti in tutti i territori dobbiamo fare un passo in avanti, convergere in un solo luogo. Invitiamo tutti quelli che sentono l'esigenza di costruire una alternativa ...La sentenza della Cassazione che dà l'ultima parola al tribunale, anche quando c'è un contratto collettivo, sull'individuazione del salario giusto, rischia di ...