Salario minimo | Bonelli Avs | ' Brunetta vuole condannare alla miseria milioni di italiani'

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e Deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, in una nota ha duramente commentato il no del Cnel - presieduto da Renato- sulla proposta di ...

Il Cnel procede a grandi passi per portare a termine l’incari... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... in una nota ha duramente commentato il no del Cnel - presieduto da Renato Brunetta - sulla proposta di legge dell'opposizione a proposito del. "Brunetta, colui che in passato non ha ...D'altro canto, i sindacati chiedono undi 25 dollari l'ora per far fronte alla perdita di potere d'acquisto dovuta all'inflazione. Lo sciopero colpisce centinaia di centri medici della ...

Seppur non abbia un salario minimo, ogni cantone della Svizzera ha agito per sé nella propria area, mantenendo la nomea di uno stato dalla forte economia. Ecco lo stipendio medio svizzero nel 2023. In ...L'istruttoria avviata dal Cnel sul salario minimo ha dato esito negativo. Il documento di analisi approvato in commissione Informazione col solo no della Cgil e l'astensione della Uil contiene tutte ...