Sala | «Nuovo Stadio a Milano? San Siro può funzionare in eterno»

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Le parole di Giuseppe, sindaco di, sul possibiledi Inter e Milan. Tutti i dettagli Giuseppe, sindaco di, ha parlato di Sanper Inter e Milan a La Repubblica. PAROLE – «Se lo si mette su un luogo dove si gioca a pallone, allora estendiamolo al 90% degli edifici milanesi. Il vincolo culturale è una cosa vergognosa. Tutti i sindaci concordano che le Sovrintendenze abbiano un potere eccessivo. Non poter tirare giù il vecchio Sansignifica che accanto non potrà sorgere il, perché due stadi funzionanti porterebbero a 150/200 giorni all’anno di eventi. Mi dispiace se il Milan va a fare il suo impianto a San Donato. Rimane il fatto che se rimettere a posto il ...

In realtà Fedez sarebbe stato disposto ad andare gratuimente Continua a leggere su Tg. La7.it - Non sono buone le ultime notizie sulla salute di ...

Leggi Anche Spavento per Fedez , in ospedale per un'emorragia: ho rischiato la vita Fedez era già stato sottoposto giovedì scorso a delle trasfusioni ...

aspettatemi! Presto saremo diinsieme. Giovanni'. E quel momento sembra essere arrivato. ... il compositore aveva pubblicato uno scatto, in piedi in quella che sembrava essere unadi ...accordo di sponsorizzazione per il Real Madrid che, come annunciato in queste ore, ha firmato ... l'evento di annuncio dell'accordo si è tenuto nelladel consiglio del RM City ed è stato ...

Nuovo San Siro, messaggio di Sala all'Inter: "Più facile rifarlo per ... Sport Mediaset

San Siro, Sala: “Se uno tra Inter o Milan restasse, pronti ad aiutare” IL GIORNO

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, torna a parlare dello stadio del Milan e del vincolo su San Siro. Ecco le sue parole a La Repubblica Il Milan continua con il suo progetto… Leggi ...Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del raduno interregionale dell'associazione ... “In realtà non conosco ufficialmente né quello dell’Inter né il progetto per il nuovo stadio ...