Sagrada Familia di Barcellona | dopo 140 anni il capolavoro di Gaudí sarà finalmente compiuto | “Le quattro torri sono finite”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Ladiè a un passo dalla sua definitiva realizzazione.un’attesa di oltre 140, le cinquecentrali della famosa basilica con i pinnacoli gotici stanno per terminare. Quando la sesta e ultima torre centralecompletamente restaurata – è scritto nel 2026 – la costruzione della chiesa, celebre incompiuta, iniziata nel 1882,conclusa. Fu il celebre architetto catalano Antonia progettare la. Fu lui a deciderne la struttura monumentale: 18 enormi, ciascuna simboleggiante una diversa figura biblica come i 12 apostoli, ievangelisti, la Vergine Maria e Gesù. Mercoledì scorso l’ultima opera ...

Sono state appena ultimate le Torri degli Evangelisti. Per considerare completo il capolavoro di Antoni Gaudí, si attende la fine della costruzione della sesta torre ...Ormai manca poco al completamento, a 140 anni dalla collocazione della prima pietra, delladi Barcellona, dopo la realizzazione delle quattro torri degli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni, sulle quali sono stati posti gli ultimi pezzi scultorei, segnala La ...

Il 3 di ottobre i media hanno ...L'incompiuta per eccellenza si avvia alla fine, oppure verso un'odissea destinata a non finire mai per una sorta di volontà degli antichi dèi di un tempo, come dell'ultimo nuovo ...