Ryder Cup | tribune in fiamme al ' Marco Simone'

Fiamme nel villaggio dove si è svolta la Ryder Cup in via Marco Simone , a Guidonia. Ad andare a fuoco, secondo quanto ri ferito dai vigili del ...

Un vasto incendio è scoppiato all'interno del Marco Simone Golf & Country Club a Guidonia, in provincia di Roma, dove pochi giorni fa si è svolta la Rider. In fiamme il padiglione dell'area hospitality, quella destinata agli spettatori Premium. Il rogo sarebbe partito dalle tribune che si trovano a ridosso dei campi da gioco. Sul posto sono ...L'area avvolta dalle fiamme era stata utilizzata fino a domenica scorsa come tribuna per ladi golf. Ancora ignote le cause che hanno provocato l'incendio. Sabato scorso gli agenti della ...

L’area avvolta dalle fiamme era stata allestita e utilizzata fino a domenica scorsa come tribuna per la Ryder Cup, torneo internazionale di golf. Ancora ignote le cause dell’incendio. Il video è stato ...Incendio in una struttura dell'impianto sportivo di Guidonia che ha ospitato la Ryder Cup di golf, uno degli eventi internazionali più seguiti al mondo.