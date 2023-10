Ryder Cup | incendio al Golf Club Marco Simone | alta colonna di fumo | nessun ferito video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Fiamme nel villaggio dove si è svolta laCup in via, a Guidonia. Ad andare a fuoco, secondo quanto ridai vigili del fuoco, una struttura di tre piani di circa 120 metri quadrati che è stata completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri sono intervenuti con tre squadre, due autobotti, un’autoscala e il Nucleo TAS. Sul posto anche la polizia. Unadinero è visibile a chilometri di distanza. Si sta lavorando per mettere in sicurezza l’area. Al momento non si registrano feriti.Cup,alIl rogo è scoppiato intorno alle 17.30 e ha coinvolto una tribuna di tre piani e circa 120 metri quadrati, che è stata ...