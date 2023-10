Rugby Mondiali | Moretti alla vigilia di Italia-Francia | “E’ importante riuscire a rialzarci”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Mancano poco più di ventiquattro ore all’ultima partita della Nazionalena dimaschile nel Girone A dellaWorld Cup 2023. La squadra guidata da Kieran Crowley domani, alle 21, affronterà laall’Olympique Stadium di Lione. Andrea, allenatore degli avanti della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa post-allenamento: “Vogliamo mostrare la nostra identità. Non è successo nel match contro la Nuova Zelanda. Siamo migliori rispetto a quella prestazione e vogliamo farlo vedere dal punto di vista dell’attitudine: esecuzione sotto pressione e credere in quello che facciamo”. “Come reagisci è il modo in cui ti definisci. Abbiamo preparato tutti i test allo stesso modo analizzando la conoscenza del gioco e l’avversario. Lagioca in modo diverso ...