Rugby | la Nuova Zelanda vola ai quarti dei Mondiali Battuto senza problemi l’Uruguay

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Doveva vincere con bonus per staccare matematicamente il biglietto per idi finale e laporta a termine la missione., e, che così chiude con una sconfitta unaWorld Cup 2023 comunque positiva, con il successo sulla Namibia, il bonus offensivo negato alla Francia e l’ottimo primo tempo giocato con l’Italia. All Blacks aie ora aspettano Italia-Francia di domani sera per sapere se al primo o al secondo posto. Avvio al passo per gli All Blacks, che hanno lasciato la verve furiosa vista contro gli azzurri in spogliatoio. Cosìpuò difenderegrossi, gestendo al meglio la mischia chiusa, ma al 9’ va ...