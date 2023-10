Romics 2023 | al via la 31ma edizione del Festival del fumetto | come arrivare in auto | treno o bus

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Roma – Animazione, supereroi, Manga, cosplay, mondo del cinema e dei videogames…è l’evento più atteso per tutti gli appassionati ha preso il via presso la Fiera di Roma, dove si terrà dal 5 all’8 ottobre, dalle ore 10.00 alle 20.00. Quella delè la 31esimadeldelpronto ad offrire al pubblico una kermesse di 4 giorni ricca di eventi. Guest star disarà Cristina D’Avena: la voce più amata delle sigle dei cartoni animati, che si esibirà sabato 7 ottobre. Con 5 padiglioni e oltre 350 espositori il pubblico sarà accolto negli oltre 70.000 mq espositivi. Per la prima volta nell’evento –riporta l’Ansa – sarà presentata la rete delle quaranta biblioteche dislocate nei quindici municipi della città di ...