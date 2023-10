Roma Servette | probabili formazioni | attacco pesante per Mourinho

Leggi su calcionews24

Questa sera in campo in Europa League la Roma di José Mourinho e il Servette di Weiler, ecco le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku. All. Foti (squalificato Mourinho)

SERVETTE (4-4-2): Frick Bolla, Rouiller, Severin, Tsunemoto; Antunes, Cognat, Douline, Stevanovic; Crivelli, Bedia. All. Weiler.