Roma-Servette LIVE 1-0 | fine primo tempo

(Di giovedì 5 ottobre 2023) All’Olimpico, il match valido per la seconda giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Olimpico,si affrontano nel match valido per la seconda giornata dei gironi dell’Europa League 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 1? – Inizia la partita. 1? – Subito pericolosi gli svizzeri: distazione di Cristante che lascia lo spazio a Bedia di calciare di poco a lato. 10? – Dopo lo spavento subito in avvio lariesce a riorganizzarsi per alzarsi sul campo. 11? – Stevanovic ci prova dalla distanza: deviazione di Cristante e palla in angolo, con Svilar spiazzato. 22? – GOL– Belotti recupera palla, serve ...

Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Servette alla fine del primo tempo del match valido per il gruppo G di Europa League , ...

Europa League, ROMA-SERVETTE: le probabili formazioni. Davanti Lukaku-Belotti, ipotesi El Shaarawy a sinistra ... LAROMA24

Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - "L’Europa è sempre stato un traguardo importante, oggi siamo ancora molto lontani dalla fine della stagione, l’obiettivo è vincere oggi per poi guardare la classifica in v ...L’attaccante belga sblocca il risultato all’Olimpico della sfida tra la Roma e il Servette. Celik va via sulla destra e mette in mezzo, dove Lukaku manda la palla alle spalle di Fink. Dopo la rete ...