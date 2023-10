Roma-Servette Europa League | 05-10-2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici Turnover per Mourinho

...- Ajax (Europa League) - DAZN Aris Limassol - Rangers (Europa League) - DAZN KI - Lille (Conference League) - DAZN 21.00 Zona Europa - DAZN Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251)...A cura di Antonio Chiappinelli Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine EUROPA LEAGUE 18.45 Sporting - Atalanta 21.00CONFERENCE LEAGUE 21.00 Fiorentina - Ferencvaros ...

Cambio Campo - Feller: “Il Servette potrebbe soffrire molto la Roma in contropiede, dovrà cercare... Voce Giallo Rossa

Roma-Servette è la gara valida per la seconda giornata del girone G di Europa League: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Dopo la sosta la Roma di Mourinho torna in campo anche in ...Termina oggi la tre giorni delle coppe europee. In campo per l'Italia Atalanta e Roma in Europa Leauge, contro Sporting e Servette, mentre per la Conference League la Fiorentina affronta il ...