Roma-Servette 4-0 | Mourinho | “Primo tempo orribile | poi è cambiato l’atteggiamento”

(Di giovedì 5 ottobre 2023) “Ilè stato, non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato, loro hanno avuto la palla e noi siamo stati troppo passivi, con poco movimento. Nella ripresa èe sono cambiati i ritmi. C’è stato più movimento con la palla”. Lo ha detto l’allenatore della, Josèdopo la vittoria per 4-0 sulnel girone di Europa League. Due gol per Belotti e uno per Lukaku, entrambi in campo dal 1?: “Quando giochiamo con i due centravanti senza Paulo, ci manca creatività e il giocatore che si abbassa. Ma sono due presenze fisiche in area”, aggiunge il tecnico ai microfoni di Sky. L’unica nota stonata è l’infortunio di Pellegrini: “Purtroppo è un giocatore con un potenziale enorme, ma ha una storia ...