Roma | Musumeci visita sede Comando generale Capitanerie di porto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 ottobre 2023) Palermo, 5 ott. (Adnkronos) - Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello, ha fatto oggialladeldelledi- Guardia Costiera, accolto dal Comandante, l'Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone. Al suo arrivo il Ministro ha preso parte a un briefing tenuto dal Comandante Maurizio Tattoli, Assistente del Comandantee a cui hanno preso parte il Vice Comandante, i Capi Reparto e Capi Uffici di Staff. Nel corso della presentazione è stato prospettato un quadrodei compiti istituzionali della Guardia Costiera nei vari settori di competenza, come la salvaguardia della vita umana in mare, la ...